اللامي يترأس اجتماعا موسعا لمناقشة استعدادات النقابة بعيد الصحافة العراقية

وبحسب بيان للنقابة، استعرض نقيب الصحفيين في بداية الاجتماع الجهود التي تبذلها النقابة لتحقيق المكاسب للأسرة الصحفية وهذا ما يدعو لاقامة احتفالات متميزة في هذه المناسبة الوطنية نتيجة للحضور المتميز والفاعل للاسرة الصحفية.واكد اللامي ان "الاحتفالات لهذا العام تتمثل باقامة احتفالية مركزية بحضور كبار المسؤولين السياسيين والبرلمانيين والدبلوماسيين وشخصيات مهمة من خارج العراق فضلا عن عقد اجتماع الامانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب في بغداد على هامش الاحتفالات".وتابع اللامي، "كما وستقام احتفالات فنية وثقافية جماهيرية على حدائق ومتنزهات بغداد تساهم في تنظيمها فروع النقابة في المحافظات"، مشددا على ان "تكون تلك الاحتفالات تعبيرا عن الصورة المشرقة للاستقرار والرقي والتطور والازدهار الذي يشهده العراق وحملات الاعمار الكبرى التي اطلقتها الحكومة في كل المجالات وما تحقق من انجازات ومكاسب للصحفيين العراقيين".