خلال استقباله الشيخ الكربلائي.. السيد السيستاني يثني على جهود العتبة الحسينية (فيديو)

السومرية نيوز-محليات



اثنى المرجع الأعلى السيد علي السيستاني، على جهود العتبة الحسينية المقدسة في توفير الرعاية الصحية والمشاريع المفتتحة في البصرة.

وذكر مكتب المرجع السيد السيستاني في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "استقبل سماحة السيد السيستاني (دام ظله) فضيلة الشيخ عبد المهدي الكربلائي (دام عزّه) المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة، وأثنى سماحته على جهوده المميزة في مختلف المجالات ولا سيما في توفير الرعاية الصحية للمواطنين، وبارك ما تمّ افتتاحه قبل أيام من مشاريع مختلفة في محافظة البصرة، وشكره على ذلك ودعا له بمزيد التوفيق والتأييد".