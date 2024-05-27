تحمل صورة زها حديد.. البنك المركزي يوضح حقيقة اصدار فئة "100" ألف دينار

ودعا البنك، بحسب بيان له، المواطنين إلى "الحذر وعدم التعامل بها في حال طرحها البعض لغرض الاحتيال"، مؤكدا على "عدم وجود نوايا لطباعة عملة جديدة في الوقت الحالي".وشدد البنك المركزي العراقي، على "اتخاذه الإجراءات القانونية بحق المخالفين والمروجين لتلك العملة المزيفة".