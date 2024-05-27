توجيه "عاجل" من وزارة العدل يخص النزلاء

وذكر بيان للوزارة، ورد لـ السومرية نيوز، أنه " استجابة لمناشدات ذوي النزلاء أجرى وزير العدل خالد شواني، اليوم، زيارة ميدانية إلى سجن الكرخ المركزي، برفقة وكيله الأقدم ومدير عام دائرة الإصلاح العراقية من موقع أدنى زياد التميمي، وكذلك معاوني دائرة الإصلاح العراقية".وعقد الوزير، "اجتماعاً طارئاً مع الكادر الإداري في السجن للاطلاع على أهم احتياجات النزلاء. كما أجرى اتصالاً بأمين بغداد عمار موسى كاظم؛ لمعالجة أزمة مياه الاسالة، و تم الاتفاق على زيادة الإطلاقات المائية عبر مضخات الإسالة بنسبة أكبر، كما أوعز الوزير إلى إدارة السجن بتوجيه السيارات الحوضية للعمل على توفير المياه بصورة عاجلة".كما وجه الوزير، "بصيانة أجهزة ووسائل التبريد الخاصة بالسجن، وكذلك توفير كافة المستلزمات الإنسانية والمتطلبات الضرورية لتحسين الظروف المعيشية والبيئة السجنية".