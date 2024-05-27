افتتاح ثلاثة مجسرات جديدة في بغداد

افتتح رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الاثنين، ثلاثة مجسرات جديدة في العاصمة بغداد، الأول الرابط لطريق محمد القاسم بطريق قناة الجيش من جهة الرستمية، والثاني مجسّر ربط شارع الداخل باتجاه شارع فلسطين – حي المهندسين، والثالث مجسر الشالجية.





وأضاف البيان، ان "السوداني افتتح مجسّر ربط شارع الداخل باتجاه شارع فلسطين – حي المهندسين". وذكر بيان لمكتب السوداني، ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "افتتح المجسّر الرابط لطريق محمد القاسم بطريق قناة الجيش من جهة الرستمية، بطول 470 متراً، ضمن الحزمة الأولى لمشاريع فكّ الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد".وأضاف البيان، ان "السوداني افتتح مجسّر ربط شارع الداخل باتجاه شارع فلسطين – حي المهندسين".