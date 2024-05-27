افتتاح مجسرين جديدين في بغداد

وذكر بيان لمكتب السوداني، ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "افتتح المجسّر الرابط لطريق محمد القاسم بطريق قناة الجيش من جهة الرستمية، بطول 470 متراً، ضمن الحزمة الأولى لمشاريع فكّ الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد".وأضاف البيان، ان "السوداني افتتح مجسّر ربط شارع الداخل باتجاه شارع فلسطين – حي المهندسين".