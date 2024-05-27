تفعيل دور السلطة التشريعية ودعم الحكومة على طاولة السامرائي وحمودي

أكد رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى همادي حمودي ى أهمية تفعيل دور السلطة التشريعية من خلال انتخاب رئيس لمجلس النواب.

وقال مكتب تحالف العزم في بيان، "استقبل رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي اليوم الاثنين في مكتبه ببغداد، الشيخ همام حمودي رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، و ناقش الجانبان خلال اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية والامنية والاقتصادية".

ونقل البيان تأكيد الجانبين على "أهمية تفعيل دور السلطة التشريعية من خلال انتخاب رئيس لمجلس النواب، وأهمية دعم جهود الحكومة في تحقيق تطلعات المواطنين في التنمية والخدمات وحفظ الأمن والاستقرار".

وشدد السامرائي خلال اللقاء على "أهمية تكاتف القوى السياسية ومواصلة الجهود من أجل الحفاظ على التوازن السياسي إستنادا إلى الاتفاقات والأعراف السياسية، وتعزيز الحوار والتنسيق بين مختلف القوى السياسية، بهدف معالجة الإشكاليات التي تواجه الوضع السياسي وبحث الحلول اللازمة".