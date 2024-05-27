هيئة الحج تعيد اثنين من سائقي الحافلات لمخالفتهم القوانين

وذكرت الهيئة في بيان لها، اليوم، انها "اعادت اثنين من سائقي الحافلات، من المملكة العربية السعودية الى البلاد لمخالفتهما الانظمة والقوانين وحملهما الممنوعات من السكائر، وغيرها، ومحاولة ادخالها الى الديار المقدسة".واضافت أن "الهيئة اصدرت عقوبة بحرمان السائقين من دخول الديار المقدسة مدى الحياة، وفرض غرامة مالية عليهما، لعدم التزامهما بالقوانين والأنظمة رغم توجيهاتها المتكررة لسائقي الحافلات بضرورة الالتزام بالتعليمات".ودعت الهيئة سائقي الحافلات الى "الالتزام في التعليمات والانظمة والقوانين وعدم حمل الممنوعات، وعدم تعريض ضيوف الرحمن للمضايقات والتأخير في عملية تفويجهم لبيت الله الحرام"، مضيفة "سيتعرض المخالف الى المسائلة القانونية من كلا البلدين".