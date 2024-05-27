اعتبر رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، اليوم الاثنين، المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيمات النازحين في رفح تفوق بوحشيّتها كل عبارات الوصف.

وقال السامرائي في تغريدة على منصة "اكس"، إن "المجزرة التي ارتكبها أمس جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في مخيمات النازحين في رفح تفوق وتتعدّى بوحشيّتها كل عبارات الوصف، وكل مستويات الاستنكار والشجب ولم يترك في قاموس اللغة مفردة للتعبير عن الغضب والرفض".

وتساءل السامرائي "إلى متى يبقى العالم صامتاً أمام مشاهد حرق الأطفال والنساء، وأي منطق هذا الذي يحاول الصهاينة ترسيخه لإثبات محرقة وهمية يدّعون حدوثها ولم يرها أحد".

ولفت رئيس تحالف العزم الى أنه "في الوقت الذي يطالبون العالم بإنكار محارق حقيقية يمارسونها كل يوم أمام كاميرات التلفزيون بلا خجل ولا خوف من أحد".