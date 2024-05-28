نظرة شاملة على شوارع بغداد وقائمة صباحية بالازدحامات

السومرية نيوز-محليات



تنشر السومرية نيوز، خارطة بازدحامات بغداد والحركة المرورية فيها صباح اليوم الثلاثاء، حيث جاءت حركة المرور يسيرة نسبيًا فيما عدا تصاعد الازدحام في بعض الشوارع الرئيسية مع مرور الساعات والاقتراب من الساعة التاسعة صباحا.





سريع وجسر الدورة لغاية نزلة محمد القاسم



محمد القاسم حركة مرور بطيئة من الجسر العنكبوتي لغاية معارض النهضة



ازدحام محمد القاسم من كراج النهضة لغاية مجسر العلوية



شارع مثنى الشيباني ازدحام من مجسر حماة والشارع باتجاه المسبح الأولمبي



مجسر الربيعي ازدحام



الشارع من مجسر قرطبة مرور بنفق باب الشرجي وساحة الطيران لغاية ساحة التحرير ازدحام



الشارع بين ساحة الطيران وساحة الخلاني ازدحام السايدين



شارع الكيلاني لغاية ساحة الخلاني



شارع بور سعيد ومجسر النخيل



الشارع الخدمي بين بطاريات بابل لغاية خروجية محمد القاسم باتجاه شارع الوزيرية



شارع الفضل ازدحام



شارع الرشيد من كراج السنك الى كراج الرصافي ازدحام



مجسر وجسر باب المعظم وشارع وزارة الصحة وجميع الشوارع والازقة المحيطة بمدينة الطب



جسر الجمهورية مرور بطيء وشارع يافا ازدحام



سريع القادسية عند تقاطع الجندي المجهول



شارع المطار وسريع القادسية ازدحام متصل لغاية مجسر القادسية



جسر الطابقين وساحة الطابقين ازدحام من جميع الاتجاهات



تقاطع جامعة بغداد ازدحام





وجاءت حركة المرور وخارطة الازدحامات كالاتي:سريع وجسر الدورة لغاية نزلة محمد القاسممحمد القاسم حركة مرور بطيئة من الجسر العنكبوتي لغاية معارض النهضةازدحام محمد القاسم من كراج النهضة لغاية مجسر العلويةشارع مثنى الشيباني ازدحام من مجسر حماة والشارع باتجاه المسبح الأولمبيمجسر الربيعي ازدحامالشارع من مجسر قرطبة مرور بنفق باب الشرجي وساحة الطيران لغاية ساحة التحرير ازدحامالشارع بين ساحة الطيران وساحة الخلاني ازدحام السايدينشارع الكيلاني لغاية ساحة الخلانيشارع بور سعيد ومجسر النخيلالشارع الخدمي بين بطاريات بابل لغاية خروجية محمد القاسم باتجاه شارع الوزيريةشارع الفضل ازدحامشارع الرشيد من كراج السنك الى كراج الرصافي ازدحاممجسر وجسر باب المعظم وشارع وزارة الصحة وجميع الشوارع والازقة المحيطة بمدينة الطبجسر الجمهورية مرور بطيء وشارع يافا ازدحامسريع القادسية عند تقاطع الجندي المجهولشارع المطار وسريع القادسية ازدحام متصل لغاية مجسر القادسيةجسر الطابقين وساحة الطابقين ازدحام من جميع الاتجاهاتتقاطع جامعة بغداد ازدحام