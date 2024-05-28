الصيف الأمريكي يرفع أسعار النفط العالمية

وارتفع خام برنت تسليم يوليو 21 سنتا إلى 83.31 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لشهر أغسطس الأكثر نشاطًا بمقدار 21 سنتًا إلى 83.09 دولارًا.وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر تموز 78.90 دولارًا للبرميل، مرتفعة 1.18 دولارًا، أو 1.52%، عن إغلاق يوم الجمعة، بحسب رويترز.وارتفعت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة يوم الاثنين في تعاملات هادئة بسبب العطلات الرسمية في بريطانيا والولايات المتحدة بعد أسبوع متشائم، وقال بعض المحللين إن توقعات الطلب القوي على الوقود مع بداية موسم القيادة والعطلات الصيفية في الولايات المتحدة قدمت دعما للأسعار.