جنايات القادسية: السجن 15 سنة بحق مدانة عن جريمة اختلاس أموال

السومرية نيوز – محليات



أصدرت محكمة جنايات القادسية، اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق مدانة عن جريمة اختلاس مبالغ مالية في مديرية زراعة الديوانية.



وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن "المدانة تعمل امين صندوق في مديرية زراعة الديوانية قامت باختلاس ايرادات ايجار الاراضي الزراعية لسنة ٢٠٢٢".



وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة ٣١٥ / الشق الثاني من قانون العقوبات".

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن "المدانة تعمل امين صندوق في مديرية زراعة الديوانية قامت باختلاس ايرادات ايجار الاراضي الزراعية لسنة ٢٠٢٢".وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة ٣١٥ / الشق الثاني من قانون العقوبات".