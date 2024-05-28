ضبط 2.5 مليون حبة مخدرات في النجف

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "بأوامر القائد العام للقوات المسلحة وبإشراف وزير الداخلية وبعملية استخبارية دقيقة، تمكنت المديرية من ضبط مليوني ونصف المليون حبة كبتاجون مخدرة في محافظة النجف الأشرف".