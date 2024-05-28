"إلغاء اعمام".. التربية تتراجع عن كتاب منع الانتقاد

وذكر بيان للوزارة، ورد لـ السومرية نيوز، أن "الكتاب المتداول عبر صفحات التواصل الاجتماعي حول محاسبة اي تربوي يقوم بالتشهير او القذف هو احدى توصيات اللجان التحقيقية المختصة في الوزارة حول مدرسة معينة وليس إعماما للمدارس".وأكدت، "حرص ودعم الوزارة للكلمة المهنية الحرة والمخلصة وعدم تقييد حرية الرأي والتعبير، مضيفا بأن ثقتنا كاملة بتحلي الهيئات التعليمية والتدريسية بالصفات التربوية النبيلة التي تتعارض مع الصفات اللامسؤولة وغير الحضارية".أدناه كتاب الوزارة: