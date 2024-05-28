مكتب السيد الصدر يعلن تشكيل لجنة خاصة بأحكام الحج

وبحسب وثيقة صادرة عن المكتب، فإنه "تنفيذاً لتوجيهات السيد مقتدى الصدر، يعلن الإشراف الحوزوي العام لمكتب الشهيد السعيد السيد محمد الصدر (قدس سره) عن تشكيل لجنة شرعية للإجابة عن المسائل الشرعية المتعلقة بأحكام مناسك الحج والعمرة وفقاً لفتاوى الشهيد السعيد السيد محمد الصدر (قدس سره)".أدناه الوثيقة: