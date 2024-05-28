نفوق عدد من الطيور في تكريت.. أول تعليق للصحة

وقال مدير قسم الصحة العامة معمر عبد المحسن في حديث لـ السومرية نيوز، "وصلت معلومات أولية عن نفوق عدد من الطيور في منطقة عين الفرس غرب مدينة تكريت بمناطق شبه خالية من السكان".

وأضاف أن "يوم غد ستخرج فرقة من دائرة صحة صلاح الدين شعبة الرقابة الصحية ودائرة البيطرة برفقة القوات الأمنية لمكان نفوق الطيور للكشف الميداني والتأكد من الإصابة".

وكانت معلومات أولية غير مؤكدة اشارت إلى نفوق عدد من الطيور بسبب مرض انفلونزا الطيور في تكريت.