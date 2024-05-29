قائمة شاملة بازدحامات بغداد الان

وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:سريع وجسر الدورة لغاية الجسر العنكبوتيمجسر الأمانة ازدحاممحمد القاسم مرور بطيء من الجسر العنكبوتي لغاية معارض النهضةازدحام محمد القاسم من مستشفى الكندي لغاية مجسر العلويةشارع مثنى الشيباني ازدحامشارع بور سعيد وشارع صفي الدين الحلي ازدحام خفيفتقاطع النداء ازدحامشارع الكيلاني وساحة الخلاني وجسر السنك ازدحام طويل ومتصلالشارع بين ساحة الطيران والخلاني ازدحام السايدينجسر الجمهورية حركة مرور بطيئةشارع الرشيد وشارع الجمهورية بين ساحة الوثبة والشورجة حركة مرور بطيئةشارع 14 تموز من نصب الجندي المجهول لغاية نفق العلاوي ازدحامشارع دمشق لغاية تقاطع معرض بغداد ازدحامشارع المطار وسريع القادسية ازدحام طويل ومتصلشارع قطر الندى لغاية صعدة جسر الجادرية ازدحامشارع المعتز من جسر البياع لغاية صعدة سريع المطار حركة مرور بطيئةشارع المصافي والسريع باتجاه السيدية ازدحامجسر وساحة الطابقين ازدحامشارع السعدون بين الفردوس وساحة الفتح ازدحامشارع سلمان فائق من ساحة الواثق الى بدالة العلوية ازدحام