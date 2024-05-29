الأسبوع المقبل.. طبع لوحات المرور "الإنكَليزية" و4 فئات مشمولة بالاستبدال

وقال مدير المشروع الوطني لتسجيل المركبات اللواء حيدر كامل خضر إن "الوزارة وضمن منهجيتها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، بضمنها إنجاز معاملات تسجيل المركبات ونقل ملكيتها وإصدار إجازة القيادة والسنوية وتجديدها، شرعت قبل مدة بإنشاء معمل لطبع لوحات المركبات باللغة الإنكليزية، مؤكدا أنه سيفتتح مطلع الأسبوع المقبل .وأوضح أن الفئات المحددة بالتقديم على اللوحات، عددها أربع فئات، وهي التسجيل لأول مرة، وفقدان اللوحات، وتجديد السنوية، وتغيير البيانات، مشيرا إلى أن تحويل ملكية المركبة غير مشمول بتغيير اللوحات، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.