الكشف عن غرفة عمليات لمتابعة الصفحات المروجة للأسئلة الوزارية "الوهمية"

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، كريم السيد، إن الوزارة اعتمدت معايير الأمان بشكل دقيق في حفظ الأسئلة الامتحانية، ويعد العام الحالي أكثر الأعوام الدراسية تحقيقا لمستوى الأمان في حفظ الأسئلة الوزارية، لاسيما بعد أن غيرت الوزارة أساليب حفظ الأسئلة منذ العام الماضي.وأضاف أن الوزارة اعتمدت خططا وآليات محكمة للامتحانات الوزارية لهذا العام يصعب اختراقها، إذ أعادت النظر بمنظومة حماية الأسئلة الامتحانية، ونجحت الآلية خلال الامتحانات الوزارية للسادس الابتدائي، والامتحانات للمواد الامتحانية التي أداها طلبة الثالث المتوسط ومن المؤمل أن تعتمد ذات الآلية في امتحانات السادس الإعدادي.وأشار إلى أن الامتحانات تسير بوتيرة متصاعدة وجيدة ولم يسجل أي خرق في العملية الامتحانية، سواء على مستوى حفظ الأسئلة أو نقلها وتوزيعها داخل المركز الامتحاني، أو حتى مستوى أداء الطلبة داخل المراكز الامتحانية.وأشار إلى تشكيل لجان مختصة تعمل على المراقبة الدورية للعملية الامتحانية، إذ هناك تعاون متبادل من قبل الإدارات في المراكز الامتحانية والمديريات ببغداد والمحافظات بهذا الصدد لحين إتمام الامتحانات بشكل نهائي.