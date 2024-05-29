الزائر الأصفر يخيم على أجواء العراق.. إيضاح مُفصّل بالطقس للأيام المقبلة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الطقس ليوم غد الخميس في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون صحواً مع بعض الغيوم ودرجات الحرارة سترتفع بضع درجات، فيما سترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية".وأضاف البيان أن "طقس يوم الجمعة، سيكون صحواً مع بعض الغيوم، وتصاعد الغبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية واماكن متفرقة من المنطقة الشمالية، بينما ستنخفض درجات الحرارة بضع درجات في المنطقة الوسطى وستنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية، ولاتغيير في المنطقة الشمالية".وبينت الهيئة أن "الطقس ليوم السبت، سيكون صحواً وتصاعد الغبار على فترات، درجات الحرارة ستنخفض بضع درجات".ولفتت إلى أن "الحالة الجوية ليوم الاحد المقبل، سيكون صحواً وسترتفع درجات الحرارة في المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما سترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية".