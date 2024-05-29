لمدة 14 يوماً وبمشاركة 600 باحث.. العراق يجري التعداد التجريبي الجمعة المقبل

السومرية نيوز – محليات



تباشر هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافيَّة في وزارة التخطيط يوم الجمعة المقبل التعداد التجريبي في جميع محافظات العراق بضمنها إقليم كردستان.







وأوضح أنَّ مهام التعداد التجريبي ستستمر لـ14 يوماً تتضمّن مجموعة من الخطوات إضافة إلى ملء سجل كل الأسر الموجودة في الـ"بلوك"، مشيراً إلى أنَّ العمل يتضمن أخذ عينة من مجموعة محلات وقرى في عموم المحافظات، إذ سيقوم نحو 600 باحث بكل هذه الأعمال.



وعدَّ صالح التعداد التجريبي الخطوة الأولى والمهمة جداً لقطع نصف الطريق في رسم معالم التعداد العام للسكان والمساكن الذي سيُجرى في تشرين الثاني المقبل من العام الحالي، موضحاً أنَّ ملاكات الهيئة نفذت تجارب بسيطة في بعض المحلات خلال الأسابيع الماضية، لرؤية آلية تناقل البيانات واختبار الأجهزة اللوحية "التاب".



وأضاف أنَّ يوم الجمعة سيشهد شمول مناطق أخرى بالتجربة في عموم المحافظات، بعد وضع حدود لكلّ "البلوكات" ومن أين تبدأ واتجاهاتها، فضلاً عن ترقيم الشوارع والأسر والدور السكنية، بحسب صحيفة الصباح الرسمية. وقال المدير العام التنفيذي للتعداد، علي عريان صالح، إنَّ التعداد التجريبي الذي سيبدأ الجمعة المقبل سيتضمَّن مجموعة من الخطوات كحزم المحلات و"البلوكات" التي تعد أصغر تقسيم يعمل عليه الباحث، علاوة على تقسيم المحلات على مجموعة من البلوكات التي تضم كل منها 100ـ 120 أسرة ليكون كل باحث مسؤولاً عن تدوين بياناتها وترقيم الشوارع والمباني وحصرها.وعدَّ صالح التعداد التجريبي الخطوة الأولى والمهمة جداً لقطع نصف الطريق في رسم معالم التعداد العام للسكان والمساكن الذي سيُجرى في تشرين الثاني المقبل من العام الحالي، موضحاً أنَّ ملاكات الهيئة نفذت تجارب بسيطة في بعض المحلات خلال الأسابيع الماضية، لرؤية آلية تناقل البيانات واختبار الأجهزة اللوحية "التاب".وأضاف أنَّ يوم الجمعة سيشهد شمول مناطق أخرى بالتجربة في عموم المحافظات، بعد وضع حدود لكلّ "البلوكات" ومن أين تبدأ واتجاهاتها، فضلاً عن ترقيم الشوارع والأسر والدور السكنية، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.

وتتضمن إستمارة التعداد، أكثر من 70 سؤالا تتناول خصائص السكان في مجالات الصحة والتعليم والعمل والدخل والخدمات وغيرها، إذ تضيء هذه الأسئلة على كل تفاصيل حياة الفرد.



يذكر أن آخر إحصاء للسكان في العراق كان عام 1997، وأظهر أن عدد السكان هو 22 مليون نسمة، ولم يجر أي إحصاء بعد ذلك لغاية الآن.



وفي العام الماضي، كشفت وزارة التخطيط أن عدد سكان العراق لسنة 2022 بلغ 42 مليونا و248 ألفا و883 نسمة، بحسب التقديرات، بمعدل زيادة سنوية بلغ 2.5 بالمئة.



الجدير بالذكر، أنه عند إقرار كل موازنة في البلد، تظهر خلافات حادة بين إقليم كردستان وبغداد من جهة، والمحافظات وبغداد من جهة أخرى، وتتلخص هذه الخلافات حول نسبة كل جهة في الموازنة وذلك بناء على عدد السكان، وهي أرقام تقديرية تقدم وعلى أساسها يتم احتساب نسبة الموازنة لكل جهة.

