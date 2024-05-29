السجن المؤبد بحق تاجر مخدرات في النجف

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "ضبط بحوزته كمية أربعة ألاف قرص مخدر من مادة المثيل امفيتامين المخدرة".وأضاف أن "الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة ۲۸/ اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم ٥٠ لسنة ۲۰۱۷".