بحوزته مادة الكرستال.. السجن المؤبد بحق تاجر مخدرات بميسان

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المدان ضبط بحوزته (1) كيلو و239 غرام من مادة الكرستال المخدرة بعدما كان يقوم بنقلها من محافظة ميسان إلى محافظة بغداد بقصد المتاجرة وبيعها بين المتعاطين".وأضاف أن "الحكم بحقه صدر استنادا لأحكام المادة 28/ اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".