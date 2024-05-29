بتهمة تجارة المخدرات.. القضاء يحكم على "أم اللول" بالمؤبد

وقالت المصادر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "محكمة جنايات الرصافة حكمت اليوم بالسجن مدى الحياة بحق المدعوة أم اللول".



وأضافت المصادر أن "القرار جاء بعد ثبوت تورط أم اللول بتجارة المخدرات الدولية".

يشار الى ان القضاء العراقي اصدر في (23 نيسان 2024) حكما على "ام اللول" بالحبس البسيط لمدة 4 أشهر بتهمة المحتوى الهابط.



و"أم اللول" عرفت بدايةً كراقصة في إحدى الكوفيهات والنوادي الليلية، قبل ان تصبح مشهورة كـ"تيكتوكرز" على تطبيق التيك توك الذي يتمتع بشعبية كبيرة في العراق.