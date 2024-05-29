التجارة تنفي رفض طلب لعزل مدير شركة حماية مطار بغداد

وقالت الوزارة، في بيان، إن "دائرة تسجيل الشركات هي جهة حكومية تلتزم بالضوابط والانظمة ولا تعتمد اي وثيقة واردة من خارج البلاد ولا تتضمن المصادقات الاصولية التي اوجبتها تشريعات ذات العلاقة".وأضافت، انها "ومن خلال دائرة تسجيل الشركات مستمرة بنهجها الصريح تجاه العمل الوظيفي بكل مصداقية وشفافية ولن تتمكن اي جهة مهما كانت من الضغط عليها لتجاوز احكام القانون والضوابط".وفي وقت سابق، تحدثت مصادر مطلعة، عن أن القائم على تسجيل الشركات في دائرة التسجيل بوزارة التجارة "متواطئ" مع المدير المفوض "السابق" لشركة "بزنس انتل" الكندية المعنية بتوفير الحماية لمطار بغداد الدولي فراس العزاوي، وذلك من خلال السماح له بممارسة المهام الرسمية على الرغم من طلب الشركة عزله وتعيين أوس صبحي صالح، على خلفية قضية اختلاس أموال رواتب الموظفين.