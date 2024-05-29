صلاح الدين.. تحذير للمواطنين بعد تسجيل إصابة بمرض إنفلونزا الطيور (وثيقة)

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تم تسجيل حالة إصابة بمرض إنفلونزا الطيور في منطقة عين الفرس بغرب مدينة تكريت، لذا نطلب من الجميع التزام أقصى درجات الحيطة والحذر في جميع المناطق للحيلولة دون انتشار المرض".وأضافت: "تتابع المحافظة الموقف بأعلى مستويات الاهتمام بالتنسيق مع الجهات الصحية والأمنية المختصة، ونؤكد على ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة الصحية واتباع إرشادات الجهات المعنية للحفاظ على الصحة العامة، وسنواصل متابعة التطورات وإطلاع الجمهور بشكل دوري".