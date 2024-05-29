يجمع بين الصحافة والسياسة.. قراءة بكتاب (الإعلام في عين العاصفة)

صدر كتاب جديد للوكيل الثقافي في وزارة الثقافة والسياحة والآثار البروفيسور فاضل البدراني، حمل عنوان (الإعلام في عين العاصفة).

ويعد الكتاب الذي جاء بـ 160 صفحة من القطع الكبير وصدر عن منتدى المعارف في لبنان، أول دراسة تجمع بين الصحافة والإعلام والسياسة في محاولة الوصول لموضوع تشكيل الرأي العام والبحث في متغيّرات معالجة الصحافة العراقية للحراك السياسي واتجاهات النخبة الاعلامية.

وجاء الكتاب في ثلاثة أقسام، القسم الأول منها الذي جاء تحت عنوان "دراسة تحديات الإعلام والديموقراطية في العراق"، ناقش "الحراك السياسي والإعلامي ومعوقات التحول الديمقراطي".

وتناول القسم الثاني وجاء تحت عنوان "التغطية الصحافية والمعالجة الإخبارية للحراك السياسي"، أصداء الحراك السياسي في الصحافة العراقية والتغطية الصحافية وأنواعها والفنون الصحافية المرتبطة بها.

أما القسم الثالث فقد حمل عنوان "الحراك السياسي واتجاهات النخبة الإعلامية"، وناقش أصداء الحراك السياسي في الصحافة العراقية من خلال أزمة الاحتجاجات الشعبية في العراق عام 2012 والمشاركة السياسية لأفراد المجتمع.

وسبق أن صدر للكاتب 11 مؤلفا عن دور نشر عراقية وعربية مهمة، أهمها الاعلام صناعة العقول 2012، وفن الاتكيت في بناء العلاقات الاجتماعية والدبلوماسية 2015، و(حرب الفيروسات وصدمة الاعلام النفسية) الذي صدر عام 2022، و(التربية الإعلامية صناعة فك تشفيرالإعلام) وصدر عام 2019، و(الإعلام الرقمي في عصر التدفق) وصدر عام 2018، فضلاً عن (أسس التحرير الصحفي والتلفزيوني والإلكتروني) وصدر عام 2015.