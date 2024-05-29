العراق يفوز برئاسة مجلس وزراء الإعلام العرب للمرة الأولى في تاريخه

جاء ذلك خلال أعمال الدورة الرابعة والخمسين للمجلس، المنعقدة حالياً في العاصمة البحرينية المنامة، بحسب بيان لهيئة الاعلام والاتصالات.

وأعلن رئيس الهيئة الإعلام علي المؤيد، عن "هذا الإنجاز"، معرباً عن "فخره واعتزازه بثقة الأشقاء العرب بالعراق وقدرته على قيادة العمل الإعلامي العربي المشترك خلال المدة المقبلة".وأكد المؤيد أن "العراق سيعمل على تعزيز التعاون الإعلامي العربي وتطويره، ومواجهة التحديات التي تواجه القطاع، بما يخدم مصالح الشعوب العربية وقضاياها العادلة".ورحب وزراء الإعلام العرب المشاركون في الدورة الحالية باحتضان العراق لأعمال المجلس الوزاري في دورته القادمة، متمنين للعراق النجاح في مهمته الرئاسية، وفقاً للبيان.