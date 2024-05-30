استجابة لمناشدة السومرية.. الشرطة المجتمعية تتكفل بمشكلة الطفل "مؤمل" (فيديو)

السومرية نيوز – محليات



بعد ظهوره عبر برنامج "ناس وناس" الذي يقدمه الإعلامي علي خشان على شاشة قناة السومرية الفضائية، تكفلت الشرطة المجتمعية التابعة لوزارة الداخلية، بمعالجة مشكلة الطفل "مؤمل صادق" واكمال أوراقه الثبوتية من أجل الدخول في المدرسة للتعلم وتحقيق حمله.





وأضاف ان "اسمه مؤمل صادق، لكن والده اسمه علاء، ويسكن مع جده (والد أمه) الذي يتكفل باحتياجاته الخاصة"، مبينا ان "والدته منفصلة من والده الذي تبرأ منه، ومتزوجة من شخص اخر وتملك 4 أطفال".



ولفت مؤمل، الى انه "قام بمراجعة الجهات الخاصة من أجل الحصول على الجنسية العراقية لكن دون استجابة"، موضحا انه هدفه من الحصول على الجنسية هو من اجل تعلم القراءة والكتابة لأنه عمره أصبح 14 عاماً دون دراسة".



لكن بعد ظهوره مع مقدم برنامج "ناس وناس" علي خشان ومناشدة الجهات المختصة، قامت الشرطة المجتمعية بالذهاب الى الطفل مؤمل، وتوعدت بإكمال أوراقه الثبوتية من اجل تحقيق حمله بالدراسة والتعلم.



وبرنامج "ناس وناس" على السومرية، هو برنامج يومي ينقل يوميات العراقيين فيكون ميناء لهموم الناس وجراحاتهم وينقل كذلك جميع الآراء والمظالم ويسلّط الضوء على الحقوق المهدورة، كما يستقبل البرنامج شكاوى الناس وينقلها للمسؤولين. وقال الطفل الساكن في قضاء المدائن – حي الوحدة ببغداد، خلال برنامج "ناس وناس" ، ان والده تبرأ منه دون معرفة الاسباب ولا يملك الجنسية العراقية التي تسمح له بالدخول الى المدرسة"، مشيرا الى ان "والده يعنفه بالضرب المبرح ولا تزال الاثار في جسده واضحة".وأضاف ان "اسمه مؤمل صادق، لكن والده اسمه علاء، ويسكن مع جده (والد أمه) الذي يتكفل باحتياجاته الخاصة"، مبينا ان "والدته منفصلة من والده الذي تبرأ منه، ومتزوجة من شخص اخر وتملك 4 أطفال".ولفت مؤمل، الى انه "قام بمراجعة الجهات الخاصة من أجل الحصول على الجنسية العراقية لكن دون استجابة"، موضحا انه هدفه من الحصول على الجنسية هو من اجل تعلم القراءة والكتابة لأنه عمره أصبح 14 عاماً دون دراسة".لكن بعد ظهوره مع مقدم برنامج "ناس وناس" علي خشان ومناشدة الجهات المختصة، قامت الشرطة المجتمعية بالذهاب الى الطفل مؤمل، وتوعدت بإكمال أوراقه الثبوتية من اجل تحقيق حمله بالدراسة والتعلم. والسومرية تفتح الباب لشكاوى المشاهدين عبر برنامجكم الصباحي "ناس وناس" الذي يقدمه الإعلامي علي خشان، بحيث يطل عليكم 5 أيام في الأسبوع من مناطق مختلفة (من الأحد إلى الخميس 11:00 صباحا). يمكنكم متابعة حلقات برنامج ناس وناس هنا.





