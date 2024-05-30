التربية تحدد آلية ومواعيد إجراء اختبارات التسريع لـ3 مراحل (وثائق)

السومرية نيوز – محليات



حددت وزارة التربية / المديرية العامة للتقويم والامتحانات، اليوم الخميس 30 مايو/ أيار 2024، آلية ومواعيد إجراء اختبارات التسريع للصفوف للخامس الابتدائي والثاني متوسط والخامس العلمي.



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ما هو نظام التسريع؟

في مارس 2022 أعلنت وزارة التربية في العراق، إعادة العمل بنظام التسريع" خلال العام الدراسي 2021-2022 للصفوف الخامس الابتدائي والثاني المتوسط، والخامس الإعدادي، بعد توقف بفعل جائحة فيروس كورونا منذ عام 2020.



ويتيح نظام التسريع في العراق للطلبة والتلاميذ، دخول اختبارات المرحلة الوزارية مع الصفوف الأعلى منها، بحسب ما تقول الوزارة.



وتشير المديرية العامة للتقويم والامتحانات إلى أن الطالب الذي يجتاز اختبار التسريع القدرات العقلية والاختبار التحصيلي يكون مؤهلا للاشتراك في امتحانات الصفوق الأعلى، وفي حال نجاحه بالامتحانات الوزارية يكون مؤهلا للمرحلة الدراسية اللاحقة المتوسط أو الإعدادي أو الجامعة، وفق الاشتراطات المنصوص عليها.