تقرير مُفصّل لطقس العراق خلال الأيام الأربعة المُقبلة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الطقس ليوم غد الجمعة سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقة الوسطى، فيما ستكون مقاربة في المنطقتين الشمالية والجنوبية".وأضافت أن "طقس يوم السبت على العموم، سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ويشهد تصاعداً للغبار، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات".وأشارت الهيئة إلى أن "الطقس ليوم الأحد سيكون صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد".وتابعت أن "الحالة الجوية ليوم الاثنين المقبل، سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد".