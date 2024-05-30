إدارة معهد كامبرج: الفرع المستهدف في شارع فلسطين غير تابع لنا

وقالت مسؤول إعلام المعهد إيمان الزيدي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مبنى المعهد الذي تعرض يوم أمس لحادث انفجار عبوة، غير تابع للمعهد الام في منطقة المنصور في بغداد"، مبينا ان "هذا المعهد كان يمتلك توكيلا من معهد كامبرج، ولكن التوكيل سُحب منه قبل سنوات، وبالتالي هو حاليا غير تابع لفروعنا المعتمدة في العراق".وأضافت الزيدي، أن "معهد كامبرج ممثل عن هيئة تعليمية حسب المعايير الدولية وهيئة الاعتماد البريطانية وهيئة قياس علمي تعتمدها الكثير من الجامعات العربية والاجنبية وكذلك العراقية، وليس ممثلا عن مصالح او بعثات او سفارات او دول".وأعلنت خلية الاعلام الأمني اليوم الخميس (30 أيار 2024) انفجار "رمانة صوتية" امام شركة (كتر بلر) في منطقة الجادرية، كما انفجرت ليلة أمس رمانة صوتية أخرى أمام معهد (كامبرج) في شارع فلسطين وسط منطقة سكنية بالعاصمة بغداد، دون حصول أضرار بشرية أو مادية.