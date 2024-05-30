الحبس الشديد لمدير مكتب تنسيق مؤسسات ضحايا الإرهاب في الانبار

وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المدان اقدم على استلام رشوة من عدة مواطنين مقابل انجاز معاملاتهم خلافا للقانون".وأضاف أن "الحكم بحقه صدر استنادا لأحكام المادة 307 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969".