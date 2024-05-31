الأنواء الجوية: انخفاض بالحرارة وتصاعد للغبار غداً

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الطقس ليوم غد السبت سيكون صحواً مع بعض الغيوم وتصاعد الغبار في بعض الأماكن، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً ".وأضاف: "أما في يوم الأحد فسيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية، ولا تغير في درجات الحرارة في المنطقة الجنوبية".وأشار إلى أن "الطقس ليوم الاثنين سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة على العموم سترتفع قليلاً ".وأوضح أن "الحالة الجوية المتوقعة للبلاد ليوم الثلاثاء المقبل، سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً في جميع مناطق البلاد".