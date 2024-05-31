مشاهد من عملية التعداد السكاني التجريبي في كربلاء وصلاح الدين

السومرية نيوز – محليات



باشرت مديرية إحصاء صلاح الدين وكربلاء المقدسة، اليوم الجمعة، بعملية التعداد التجريبي للمساكن والسكان من خلال تسيير فرق جوالة تستمر في العمل لأسبوعين تمهيدا لإجراء التعداد العام في تشرين الثاني المقبل.



التعداد التجريبي ينفذ في صلاح الدين يتوزع حسب الفروع الاتية (حي الزهور محلة ٤٢٤، حي الجمعية محلة ٤١٨، قرية حماد شهاب، قرية الصافية، قرية الشهامة) وسط إجراءات أمنية مشددة لمرافقة فرق الإحصاء.



الصور ادناه:



الصور ادناه: اما في محافظة كربلاء المقدسة انطلقت عملية التعداد السكاني التجريبي الذي يشمل قضاء الحر مناطق (العسكري واليرموك، وقرية الكاظي)الصور ادناه:

