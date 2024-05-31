انتقادات "لاذعة".. شاب يعتدي على رجل كبير بالسن "بائع مناديل" (فيديو)

وبحسب المقطع الذي تابعته السومرية نيوز، فقد قام شاب بالاعتداء بالضرب على رجل كبير بالسن (بائع مناديل)، ثم فر هاربا.ولاقى تصرف الشاب، انتقادات "لاذعة" وضجة كبيرة على مواقع التواصل في العراق، كما طالب مدونين الجهات المختصة، محاسبة الشاب.الفيديو ادناه: