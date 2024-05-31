نائب يحذر من التعاقد مع شركة بريطانية متهمة بالفساد

وقال النائب في منشور على منصة "أكس" تابعتها السومرية نيوز، انه "شركة بتروفاك البريطانية متورطة بجرائم الاحتيال ودفع الرشى لبعض المسؤولين في العراق لضمان استمرار التعاقد معها لتشغيل موانئ التصدير العائمة في ميناء البصرة النفطي".وأضاف: "ورغم جهودنا السابقة ولا نبخس جهود من سعى لمنع التعاقد مع شركة بتروفاك البريطانية عام 2022 تعود اليوم وزارة النفط جهارا نهارا متجاهلة جميع القرارات الرسمية بمنع التعاقد معها وتسعى لإعادة التعاقد مع الشركة انفة الذكر بأسلوب الالتفاف والتدليس وذلك عن طريق دعوة شركة جوار الخليج لتقديم عطاءها مع شريكتها بتروفاك البريطانية".وأشار النائب الى انه "بهذا نحذر جميع من يسعى لاعادة تلك الشركة للعمل في العراق بشكل عام والقطاع النفطي بشكل خاص باي شكل من الاشكال وسنتابع هذا الملف مع جميع الجهات القضائية والرقابية للإطاحة بالفاسدين".