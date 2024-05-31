غداً اخر قافلة برية.. بعثة الحج تكشف عدد الحجاج الواصلين للديار المقدسة

وذكرت البعثة في بيان لها، ورد لـ السومرية، ان" (30,293) حاجا دخلوا الى الديار المقدسة، عبر مطاري المدينة المنورة وجدة ومنفذ عرعر الحدودي".واوضحت ان" (19,076) حاجا يمكثون حاليا في مكة المكرمة، بينما يتواجد (11,217) حاجا بالمدينة المنورة".ولفتت الهيئة الى ان" اخر القوافل البرية التي تقل ضيوف الرحمن ستغادر يوم غد السبت، الأراضي العراقية، لتنتهي بذلك عملية تفويج الحجاج برا من البلاد".