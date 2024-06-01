تنويه لاطفاء الكهرباء في إحدى المحافظات لـ7 ساعات بسبب الصيانة

وقالت الشركة في بيان ورد للسومرية نيوز ان ملاكات الشركة ستقوم يوم السبت بربط خط غرب الموصل ٤٠٠ ك ف مع خط كركوك ٤٠٠ ك ف رقم المنشى ١٠٦٨٨.وأضافت ان "العمل يتطلب اطفاء المحولة الذاتية ٤٠٠ / ١٣٢ ك ف (محولة الاتو) في بيجي لمدة ٧ ساعات بعد الساعة ١٠ صباحاً، مما يؤثر على المحطات التالية ( شمال تكريت + جنوب تكريت + متنقلة الجامعة + متنقلة الحجاج)، اما باقي المحطات حسب وضع الخطوط المغذية لها وحسب الحاجة الى اطفاءها".