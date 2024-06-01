اندلاع حريق كبير في مخازن المواد البلاستيكية في كربلاء (فيديو)

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "أربعة فرق من الدفاع المدني توجهت الى مخازن المواد البلاستيكية الواقعة خلف الحي الصناعي وسط المحافظة، بعد اندلاع حريق كبير في إحداها".



وأضاف المصدر، أن "فرق الدفاع المدني تكافح لاخماد الحريق من اجل ضمان عدم انتشاره ووصول النيران الى المخازن المجاورة كونها تحتوي على مواد قابلة للاشتعال السريع".

أدناه مقطع الفيديو للحريق: