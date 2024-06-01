توجيهات جديدة من السيد الصدر بشأن عيد الغدير (وثيقة)

وجاء في وثيقة موقعة من السيد الصدر: "إلى الأخوة الأعزاء في اشراف صلاة الجمعة والى اخوتي أئمة وخطباء الجمعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ارجو الالتزام بما يلي حتى عيد الغدير الأغر في خطبكم:أولاً: ذكر الشهادات الثلاثةاشهد ان لا إله إلا اللهاشهد ان محمداً رسول اللهاشهد ان علياً ولي اللهثانياً: - ذكر حديث الغدير - أيها الناس من كنت مولاه.. فعلي مولاه.. اللهم وال من والاه وعاد من عاداهثالثاً: - ذكر الآية الشريفة:1-"يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلِّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ".2- قوله تعالى: "الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا".كل ذلك قبل البدء في الخطبة أو في نفس الخطبة نصرة للدين والمذهب وإعلاءاً لكلمة الحق.