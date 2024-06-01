الإيجار أو العودة إلى ميسان.. حملة "شرسة" لإزالة تجاوزات في البصرة وأعمال شغب عكسية

وقاد مدير بلدية البصرة فراس عبد الخالق، الحملة بنفسه، حيث أشرف شخصيًا على تهديم المنازل المبنية بالبلوك واغلبها متهالك وعشوائيات، وسط صراخ بعض النساء فضلا عن اعمال شغب في الطرق المؤدية للمنطقة.وقاد شباب المنطقة المتجاوزة احتجاجات وقطع شوارع وحرق إطارات واعمال شغب احتجاجا على تهديم منازلهم، وقال مراسل السومرية نيوز ان التهديم طال عشرات المنازل الخالية، فيما تم منح مهلة إضافية مدتها 14 يوما لاخلاء المنازل المتبقية قبل هدمها بالكامل.وتشير المعلومات الى ان اغلب الساكنين في هذه المنطقة العشوائية هم عوائل شهداء كما انهم قادمون من محافظات أخرى وعلى رأسها محافظة ميسان.وقال مدير البلدية، انه سيتم دفع تعويضات لابناء البصرة في حال هدم منازلهم، اما أبناء اهل ميسان فليعودوا الى محافظتهم، او يخرجوا لايجاز منزل اصولي.