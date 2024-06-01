انقاذ جسد رجل علق بقضبان التسليح في صلاح الدين (صور)

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "فرق إنقاذ الدفاع المدني حررت جسد رجل من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد ان علق داخل كومة من قضبان التسليح في قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين".وأشار البيان الى ان "فرق الدفاع المدني اضطرت الى استخدام أجهزة القطع والفصل الهيدروليكية لقص المعدن وتحرير الرجل ليتم تسليمه الى الأجهزة الأمنية وفق الإجراءات القانونية".