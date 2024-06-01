بعد انقطاع لثلاث سنوات.. الطيران البحريني يعود لمطار بغداد

وقال اعلام المطارات والملاحة الجوية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "طائرات شركة ‏طيران الخليج البحرينية تدشن اول رحلاتها الى أرض مطار بغداد الدولي بعد انقطاع أكثر من ثلاث سنوات".وأضاف ان "مطار بغداد يرحب بها بأعلى درجات الترحيب".