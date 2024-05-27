خبير أمني يكشف تفاصيل تخص مركز البيانات الرقمي

كشف خبير أمني، تفاصيل تخص مركز البيانات الرقمي الذي افتتحه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في بغداد.

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وقال فاضل ابو رغيف في تغريدة على منصة "اكس"، " رئيس الوزراء هذا اليوم مركز البيانات الرقمي، والذي يُعد بمثابةِ أضخم مشروعٍ تقني وتكنولوجي بتخصصات العولمة والأتمتة".

وأضاف أن "هذا المشروع الاستثنائي سيحل عدة مشاكل اجرائية تخص الدولة والمواطن منها: انه يحتوي على كل مفاصل الامن السيبراتي، وسيجعل تشاركية بين كافة دوائر الحكومة وبذلك سيكون هناك تكاملاً معلوماتياً بين عمل هذه الدوائر والوزارات، وسينهي معاناة صحة الصدور وصورة القيد والتي عانى منه المواطن لعقودٍ من الزمن".

ولفت ابو رغيف الى أن المشروع "سيقضي على اي محاولات ابتزازية على المواطنين سيما بشق التحاسب الضريبي والجبايات المختلفة، وسيجعل تدفق المعلومات متداول بشكلٍ مرن وغير معقد"، مؤكداً أن "المركز وفق اعلى مواصفات الايزو والابتايم، والمبنى مُشيد بشكلٍ آمن ضد الزلازل والفياضات".

وتابع أن "المبنى بنظامهِ التقني مهيء للبقاء لمدةِ شهرٍ كامل في حال الانطفاء العام للكهرباء"، مشدداً أن "جميع المعلومات والداتا بيس في حال تعرضها للتلف باي مبنى وزاري آخر ستكون هناك نسخ مؤمنة ومضمونة من التلف".