مقرب من السيد الصدر يعلق على وصول زائرين من السعودية

علق مقرب من زعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى الصدر، على وصول زائرين من السعودية الى النجف.



وقال صالح محمد العراقي في بيان، "نتفائل جداً حينما نرى مطار النجف الأشرف يستقبل الزائرين من المملكة العربية السعودية، فهي خطوة مباركة لإزالة الجليد عن العلاقات مع الجارة.. وتزيل النَفس الطائـ،،ـفي الذي ينفخ فيه كل متربّص للفتـ،،ـنة".

وأضاف "فأهلاً بهم في بلدهم الثاني.. أعني العراقيين في المملكة والسعوديين في العراق".

ووصلت، صباح اليوم السبت 1 حزيران 2024، أول طائرة سعودية الى مطار النجف الاشرف وعلى متنها 120 مسافر وكذلك السفير السعودي، وذلك لتدشين خط مطار الملك فهد الدولي في الدمام الى العراق.