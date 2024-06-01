اندلاع حريق بمعرض للسيارات في الديوانية

أفاد مصدر أمني، مساء السبت، باندلاع حريق بمعرض للسيارات في مدينة الديوانية.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حريقاً اندلع في أحد معارض السيارات في بداية الحي الصناعي بالديوانية".

وأضاف المصدر أن "فرق الدفاع المدني توجهت لمكان الحادث وتحاول السيطرة على الموقف"، مشيراً الى "وجود خسائر مادية ولا وجود للخسائر البشرية".