باب الشرقي والمعظم مختنقان بالكامل.. خارطة شاملة بازدحامات بغداد الان

وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:الجسر القادم من الطاقة الذرية الى الزعفرانيةسريع وجسر الدورة لغاية الجسر العنكبوتي على محمد القاسمشارع الهندية باتجاه شارع السندبادشارع موسى بن نصير ومجسر الأمانةمحمد القاسم مرور بطيء من الجسر العنكبوتي لغاية مجسر قرطبةالشارع القادم من العبيدي باتجاه مستشفى الفضيلية ازدحامسريع القناة من شارع فلسطين لغاية نصب الشهيدشارع بور سعيد من جسر الحبيبية لغاية مجسر النخيل ومرور بطيء لغاية مجسر قرطبةشارع مثنى الشيباني ازدحام لغاية المدينة الأولمبيةخدمي زيونة ومجسر الربيعي ازدحاممن مجسر قرطبة لغاية نفق باب الشرجي ازدحامساحة الخلاني ازدحام من جميع الاتجاهات الى ساحة التحرير وساحة الطيران وساحة الوثبةشارع الرشيد من كراج السنك الى كراج الرصافي ازدحامجسر الجمهورية ازدحامشارع السعدون من الفردوس الى كهرمانة ومخرج كرادة داخل ازدحام باتجاه كهرمانةشارع النضال ازدحام السايدين وشارع سلمان فائق ازدحام باتجاه بدالة العلويةجسر الطابقين ازدحام وشارع الجامعة وكرادة خارج لمسافات قريبة حول ساحة الطابقينشارع المطار وسريع القادسية ازدحام متصل لغاية مجسر القادسيةشارع قطر الندى وجسر الجادرية ازدحامجسر ونفق باب المعظم وشارع وزارة الصحة وجميع الازقة المحيطة بمدينة الطب