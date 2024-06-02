استكمال رفع رواتب المتقاعدين العراقيين لشهر حزيران

وقال وكيل رئيس الهيئة حسام عبد الستار، ان "هيئة التقاعد استكملت اليوم، رفع بيانات رواتب المتقاعدين لشهر حزيران الحالي ورفعها الى المصارف، لصرف رواتب المتقاعدين مساء اليوم وبشكل تدريجي بعد استكمال تحقق التمويل بالتنسيق مع وزارة المالية دائرة المحاسبة".ودعا عبد الستار "المتقاعدين الذين تصلهم رسائل نصية إلى مراجعة المصارف لاستلام رواتبهم"، مشيرا الى ان "الهيئة تؤكد التزامها التزامها بتنفيذ خطتها بتبسيط الاجراءات متابعة مباشرة من رئيس هيئة الثقافة الوطنية ماهر حسين رشيد والتحول الرقمي وصرف مكافأة نهاية الخدمة بعد 48 ساعة من اول راتب تقاعدي"، بحسب الوكالة الرسمية.وأكد ان "ذلك يأتي ضمن البرنامج الحكومي الذي اهتم بشكل مباشر في رعاية المتقاعدين وتقديم افضل الخدمات لهذه الشريحة".