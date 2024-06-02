وبحسب مختصين بالرصد الجوي، فأن الأجواء ستصير شديدة الحرارة إبتداءً من غد الاثنين وفي عموم العراق وإلى أجل غير مسمى، حيث سترتفع درجات الحرارة بشكـل واضح وفي كل المجالات الجغرافية وتصل العظمى لمستوى الـ℃45 في سهول شمال العراق بما في ذلك مناطق واسعة من كركوك ونينوى ومحافظة أربيل .وتشير المعلومات الى ان المناطق والأنظمة الجبلية تكون الحرارة فيها أقل كلما كانت المنطقة أكثر إرتفاعًا ، كما ستتراوح العـظمى بين بين 46 و50 مئوية في بغـداد والمـناطق الوسطى والجنوبية وسهل الفرات غربًا وتتجاوز هذه العتبات محليًا خاصة في جنوب العراق ومناطق الفرات الأوسط ومنها البصرة وذي قار وبابل وواسط والديوانية.اما أجواء الليل فلن تكون استوائية بل لاهبة ومرهقة، علمًا أن متطلبات موجة الحر في بغداد خلال شهر حزيران تستوفى عندما تصل درجة الحرارة القصوى إلى 48 مئوية ويبدو إن العاصمة لن تكتفي بهذا المستوى من الحر، بحسب مختصين، ولا يستبعد أن يصل مستوى الحرارة فيها حتى إلى ℃50 وذلك قبل أو مع نهاية الثلث الأول من هذا الشهر اي نهاية الأسبوع القادم.ويقبع العراق في أشهر الصيف تحت قبة حرارية ناتجة عن مرتفع جوي شبه إستوائي قوي وتستمر لعدة أسابيع عادةً حتى تضعف ببطء مع اقتراب نهاية فصل الصيف.وتشير التوقعات الى تراكم امطار ستبدأ في العراق في يوم 11 من الشهر الحالي، أي بعد 9 أيام، كما ان موجات الحر الكبرى ستنتهي في 15 آب.